Как собирают гуманитарную помощь во владимирском волонтерском центре и что отправляют бойцам в зону...

Как собирают гуманитарную помощь во владимирском волонтерском центре и что отправляют бойцам в зону СВО?В волонтерском центре "Рокот 33" возобновили курсы начальной военной подготовки. Десятки активистов ежедневно словом и делом помогают фронту. Как собирают гуманитарную помощь и что отправляют бойцам в зону СВО - об этом в нашем репортаже.- Здесь есть у нас фотоэлемент, который работает от штатной подсветки, которая есть на дроне. То есть когда оператор включает подсветку, происходит срабатывание и граната падает.Эта система сброса отправляет к цели сразу два боеприпаса ВОГ - 17. Дрон может маневрировать и в нужный момент переключаться на частоту, которую не фиксируют системы радиоэлектронной борьбы противника. Такими устройствами в зоне СВО уже успешно поражены несколько целей.Виталий Рунушкин, руководитель центра "Рокот-33":- Ставится полетный контроллер на раму, к нему припаиваются моторы, видеопередачик и управление. Ну и понятно, что камера.Разработка и тестирование дронов в центре "Рокот-33" идут во взаимодействии с фронтом.Всеволод Грязнов, руководитель центра "Рокот 33":- К нам приходят люди со своими сильными сторонами, понимают в чем сильная сторона наша и вместе мы приходим к новым проектам, которых еще не было. В этом ключевые наши задачи здесь.На базе центра организуют курсы по начальной военной и тактической подготовке, боевой стрельбе, топографии, медицине. Активисты обеспечивают тыл и быт бойцов самым необходимым. В волонтерский центр ежедневно приходят десятки людей. Всех вОзрастов. Цель у всех одна, общая - победа наших солдат.Татьяна Есина, волонтер центра "Рокот-33":- Надо ребятам помогать, хочется, чтобы мальчишки вернулись все живые, здоровые, чтобы быстрее все это кончилось, чтобы дети дома были, не прятались нигде))Волонтеры плетут маскировочные сети, шьют одежду. Для бойцов "запаковывают" "сухие души" и сухпайки - каши, супы.Тамара Олехнович, волонтер центра "Рокот-33":- Здесь мята, мелисса, травы такие душистые, чай в пакетиках, сушечки, лимон лайм, сахар.Светлана Пряникова, администратор Первого волонтерского центра "Рокот33":- Очень много приходят школьников, женщин разных возрастов, мужчины стали к нам присоединяться. Мы объединяем простых людей, объединяем волонтеров. Патриотическое воспитание детей и реабилитация ребят из зоны СВО.И эти ребята, вернувшиеся из зоны СВО также пополняют ряды волонтерского центра. Среди них - боец с позывным "Кубинец". Он участвовал в подрыве военной техники, прикрывал отряды наших штурмовиков. Но при минометном обстреле был ранен.- Перелом берцовой кости здесь и ранение пальцев.Сейчас проходит реабилитацию. Ногу, рассказывает Кубинец, пока держит ортез.Позывной "Кубинец", участник СВО:- Три с половиной месяца я пролежал в госпитале во время ранения. Потом начал уже в самом госпитале вести волонтерскую деятельность, помогать ребятам и начал заниматься с детьми военно - патриотическим воспитанием. Они по другому начинают смотреть на мир, на жизнь.Стать частью большого добровольческого проекта и внести свой вклад в общее дело может каждый. В ближайших планах у активистов отправка нового гуманитарного груза на передовую.Полина Лаптева, Александр Чунаев "Вести-Владимир".