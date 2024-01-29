Во Владимирской области был утвержден реестр объектов капитального строительства.

Глава Владимирской области Александр Авдеев принял решение о формировании реестра объектов капитального строительства и капитального ремонта на 2024 год. В целом на реализацию социальных и культурных проектов в следующем году будет выделено около 8 миллиардов рублей, включая 5,31 миллиарда федеральных средств.Значительная часть федерального бюджета будет направлена на строительство Драматического театра Владимирской области – более 1 миллиарда рублей. Второй по значимости проект – реконструкция «Ансамбля усадьбы купцов Зворыкиных» в Муроме, на которую будет выделено более 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Около 200 миллионов рублей из федеральных средств будет направлено на сохранение культурного наследия – «Дома Семенычева» в Гороховце. Несколько больниц получат более 1,5 миллиарда рублей федерального финансирования: поликлиника во Владимире для взрослых и детей, поликлиники ГБУЗ «Собинская районная больница» и ГБУЗ «Суздальская районная больница».