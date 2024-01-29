Электронные трудовые книжки были введены в 2020 году.

Электронные трудовые книжки были введены в 2020 году. К настоящему времени во Владимирской области 106 776 граждан сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки, отказавшись от бумажного варианта.представляет собой простой в использовании цифровой инструмент, который удобен и работникам, и работодателям. Работникам он обеспечивает постоянный доступ к данным о профессиональной деятельности и высокий уровень безопасности информации. Работодателям электронная книжка позволяет оптимизировать работу по кадровому учету.Тот, кто выбрал бумажную трудовую книжку, имеет право в любое время перейти на ее электронный вариант, подав работодателю соответствующее заявление. Для людей, впервые устраивающихся на работу, сведения о трудовой деятельности изначально ведутся только в электронном виде.Напомним, ознакомиться со сведениями о трудовой деятельности, содержащимися в информационных ресурсах Социального фонда, граждане могут через личный кабинет на Госуслуг или , выбрав услугу «Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности». Выписка будет сформирована в pdf-формате в режиме реального времени и заверена усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ можно сохранить на компьютере или мобильном устройстве, распечатать или направить по электронной почте. При необходимости эти данные можно получить в виде бумажной выписки, обратившись в Соцфонд или МФЦ.