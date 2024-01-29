Где показывали кино в дореволюционном Владимире? Прогуляться по областной столице вновь приглашает...

Где показывали кино в дореволюционном Владимире?Прогуляться по областной столице вновь приглашает Татьяна Лысова. Вместе с Татьяной Воронцовой они отправились на улицу Спасскую.- Как будто приглашающая...пройдите ко мне, помолитесь Господу Богу.Ведущая к храму. И носит имя в честь святыни - Спасская. Улочка небольшая, но богатая ... на социальные учреждения и первые важные городские объекты.- Упоминание датируется середины 17 века. Не каждая улица - большинство появилось в результате появления Градостроительного плана 1781 г, но судя по документам Спасская улица была гораздо раньше.Старинная фотография переносит в атмосферный кусочек Владимира 19 века. Приметой Спасской была тогда деревянная каланча, которой как-то сразу не повезло - рассказывает Татьяна. Сгорела, практически не вступив в строй.- Ее восстановили, но весьма неудачно. Пусть она была недостаточно высокой. И в 19 веке уже не было видно Залыбедской и Ветшаного города, поэтому использовать было ее уже не целесообразно.Открытия начинаются с первых шагов... Спасская - 2. Дом купца Александра Шмырова. Этого ростовщика - владельца ссудной кассы - во Владимире не любили: давал деньги в долг под вещи, за грабительские 48 %. Но в историю Шмыров вошел и тем, что в 1907 г открыл во Владимире первый синематограф. Перестроил под него свой дом - в модном стиле модерн. Он и сегодня узнаваем по характерным женским маскам. Они сохранились до нашего времени. А вот имя архитектора - нет. Кинотеатр Шмыров назвал Модерн. А остроумные владимирцы- Модерной - смеется Татьяна.- По нашим меркам он был весьма бесхитростный, представлял небольшой зал на 50-60 мест, скромное фойе. В фойе стоял дван, кадка с пальмой и электрическое пианино, которое развлекало зрителей между сеансами бесхитростными пьесами.Бесхитростными были и сами видеосюжеты. До появления российского кинематографа их закупали за границей - в частности у французов- братьев Патэ. Небольшие кинокартины, документального и игрового свойства , скорее развлекали публику .- В экспозиции старого Владимира сохранился циркуляр губернатора, предписывающий не показывать картин возбуждающего характера. например Эйзенштена "Броненосец Потемкин".Улица Спасская знаменита и первым элитным домом. Его возвели в 1928-м . И этому событию сопутствовала предваряющая статья в газете "Призыв".- Началось строительство 24 квартирного жилого дома, с собственным водопроводом, электричеством, и расположенными на 1 этаже общими ванными и прачечными. Даже указывалась сумма строительства 120 тысяч, похоже городу было чем гордиться.Дом на Спасской 4 - один из самых интересных советских проектов начала 30-х годов.- Если приглядеться к нему покажется, что он сделан в стиле классицизма. Сдержанность, но в тоже время игра с объемами. Но начинаем приглядываться, и замечаем полуколонны, разбивают фасад, входные группы. И уже складывается впечатление, что дом в стиле эклектики- от конструктивизма к сталинскому ампиру.Ну а это здание - первое творение молодого архитектора Петра Бегена. Табличка на доме гласит - построено в 1901 году, но это не совсем так.- 1901 его заложили, но оно строилось исключительно на пожертвования и построено только в 1903. Инициатором выступил врач Богданов- что женщины должны рожать под присмотром квалифицированных врачей и в условиях стационарах.В основном, это социальное учреждение предназначалось для бедных женщин, оказавшихся без помощи или и вовсе помышляющих избавиться от ребенка.- Всего было 10 палат. Большинство на 4-5 человек были бесплатными. И женщины там находились до 10 дней, но были и платные палаты, для женщин состоятельных, но у которых роды проходили с осложнениями.На 1 этаже была открыта и школа повивальных бабок.- Очень интересно- повивальные бабки- брали туда женщин любых сословий с 17 до 35 лет . Учились год - получали сертификат, в котором так и написано - Повивальная бабка 1 или 2 разряда. Не важно сколько тебе было лет. Женщины закончившие курс повивальных бабок на бесплатных местах должны были 3 года отработать в земских больницах губернии. Как мы сейчас называем- целевое направление.На фронтоне дома буква "М". Есть множество версий ее появления. Но..- Но на самом деле расшифровывается просто - наш родильный приют принадлежал канцелярии вдовствующей императрице Марии Федоровне - жены Павла 1. Она организовала эту благотворительную структуру. В которую входили многие богоугодные заведения и до сих пор удивляет - как царский знак сохранился в советское время.Основными жертвователями на строительство заведения были владимирские старообрядцы.- Старообрядцы до 1905 годы были в России под запретом. Они не имели права венчаться, крестить детей, создавать церкви и молельные дома. Но старообрядцев среди знаменитых владимирцев было предостаточно.Среди старообрядцев было немало состоятельных купцов Владимира. Председателем общины был тот же Александр Шмыров.- Тимофей Куликов, владелец знаменитых Верхних бань на Царицынкой, Владимир Тарасов- который дал кирпича на строительство детского дома и также исторического музея.Приметой Спасской был и пожарный двор. На нем стояли сараи, казармы для проживания пожарных . Но в 1848 для депо выстроили капитальный дом. Тогда огнеборцы - замечает Татьяна - были в ведении полицейского управления. Поскольку пожарная каланча не справилась со своей задачей, возникла идея создать в кварталах Владимира" электрические тревожные звонки". И в итоге устроили "пожарную сигнализацию путем телефона". Так в здании депо в 1887 появилась Телефонная станция.- Была закуплена телефонная станция на 50 номеров. И в 4 участках, на которые был поделен город Владимир. Причем при каждом был прикреплен дежурный телефонист для того, чтобы люди знали, как можно пользоваться таким аппаратом- как вызвать пожарного, ну и для того, принимала только звонки, связанные с пожарами. На другую тематику она даже не стала бы разговаривать.К чуду современной техники владимирцы проявили неожиданный интерес. Затраты на пожарную телефонию компенсировали быстро за счет желающих приобрести техническую новинку для себя.- 120 рублей стоило подключение по тем временам довольно дорого. А обслуживание 50-60 в год - недешево. Тем не менее разлетались номера как пирожки и станция была увеличена вдовое. И по плотности телефонов мы обходили все города.В 20-е годы более пристальное внимание обратили и на техническое оснащение владимирских пожарных . Тогда у них появился первый автомобиль. Службу на Спасской и сегодня "несет " дореволюционный брандмейстер в исполнении Игоря Черноглазова. И как и положено, огнеборец с усами.- Усы у пожарных не просто так, да еще желательно богатые. Казалось бы, усы - то, что могло быстро сгореть. Но носили усы длиннее и пышнее. Оказывается, они их смачивали и заталкивали в нос. Был фильтр, защищающих от продуктов горения и температуры.Но как и в прошлые времена, основная дорога на Спасской ведет именно к храму. Первому каменному во Владимире.- Именно здесь в начале 12 века по велению Владимира Мономаха строят первую каменную церковь во Владимире. И в частности, нынешняя Спасская ведет исчисление с 1117 года- указан в летописи Авраамки Хронометра 1512 г.Спасская старше Успенского собора на 40 лет. Существующая церковь - постройка конца 18 века. Древняя - напоминала храм Покрова на Нерли - исчезла в пожаре 1778 г. Аркатура в убранстве фасадов , штукатурка имитирует белый камень, купол- в традициях провинциального барокко. Строители стремились повторить ее прежний облик. В 60-е годы известный археолог Николай Воронин проводил здесь археологические раскопки.- И доказал, что Спасская церковь построена на белом каменном фундаменте 12 века. кроме того при раскопках обнаружены 2 захоронения женских особ знатного рода. Предположи, что в Спасском монастыре организован великокняжеский некрополь.На своем веку церковь всякое повидала. В 30-е годы ее отдали ОблЗаготКонторе под склады. В 70-е здесь хранились декорации драмтеатра. Спасская знаменита и своими долгожителями. Дуб Черешчатый - в Национальном реестре уникальных деревьев.- Кроме этого, около дуба стояло несколько деревьев чуть- чуть моложе памятника. Вопрос- почему их не сохранили. А мы идем по усадебной территории- до революции вся эта территория была застроена домами, престижными. На месте блинчиков стоял дом, в котором проживали вице-губернаторы или председатели казенных палат.Глядя на эту фотографию, подытоживает Татьяна, удивляешься, что такое деревянное здание "без украшательств" давалось знатным особам.Дом не сохранился, в 2010 признан аварийным. Снесли. Но очень очень жаль.Жаль, потому что здесь проживал Борис Пестель- председатель Казенной палаты Владимира, родной брат знаменитого декабриста. Бывал тут с молодой женой писатель Александр Герцен. В этом доме жила и семья вице-губернатора Аполлона Болтина. И именно здесь было сделано предложение его дочери другим знаменитым русским писателем. И - обещает Татьяна Лысова- эта история еще впереди.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести- Владимир"