Интересную историю, которая «приключилась» 27 января, рассказали в поисково-спасательном отряде города. В 19:40 в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация – на

Интересную историю, которая «приключилась» 27 января, рассказали в поисково-спасательном отряде города. В 19:40 в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация – на Красноармейской улице в доме №47 затапливает подвал. Спасатели поехали по указанному адресу помогать откачивать воду. Но, как оказалось, помогать некому – бригады «Владимирводоканала» и след простыл – «сказали, что работать будут только утром».