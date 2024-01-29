Какие мероприятия чаще всего посещают держатели Пушкинской карты во Владимирской области? Больше...

Какие мероприятия чаще всего посещают держатели "Пушкинской карты" во Владимирской области?Больше 80-ти процентов жителей Владимирской области от 14-ти до 22-х лет - держатели Пушкинской карты. Итоги реализации этого проекта за прошлый год подвели в региональном Министерстве культуры.Позитивная динамика очевидна - ещё в 22-м году количество держателей не могло преодолеть планку в семьдесят процентов.На сегодняшний день, карту оформили 94 тысячи человек. Номинал карты - 5 тысяч рублей. Как показывает статистика, популярностью среди владимирцев пользуются походы в кинотеатр. Но здесь есть ограничения: купить билет по Пушкинской карте можно только на отечественный фильм. И потратить на кино не больше двух тысяч из всего номинала.Всего же те учреждения культуры, которые сотрудничают с проектом, за прошлый год заработали 64 миллиона. Сумма меньше, чем за 22-й, но этому есть объяснение.Ольга Дёмина, министр культуры Владимирской области:- Это требование к тому контенту, который заводится в афишу Пушкинской карты. Если в начале муниципалитеты грешили, что и дискотеку мы по "Пушкинской карте" завозим. Это было в самом начале проекта, мы пытались с ним разобраться ещё. То на сегодняшний день, экспертный совет, который осуществляет модерацию, отклоняет достаточно большое количество мероприятий.Ситуации, при которой эксперты будут отклонять всё подряд и сходить по "Пушкинской карте" будет некуда, не будет - заверила Дёмина. К частным учреждениям культуры требования с этого года ужесточились - их тщательно проверяют.И прежде чем внести мероприятие в афишу "Пушкинской карты", "частникам" предстоит доказать, что их история действительно относится к сфере культуры.