2023 год стал переломным в борьбе с мошенниками – впервые за четыре года их активность снизилась.

2023 год стал переломным в борьбе с мошенниками – впервые за четыре года их активность снизилась. Число атак за год составило 6,5 млн, что на 16% меньше 2022 года. ВТБ удалось спасти 10,5 млрд рублей на счетах более 100 тысяч клиентов.В прошлом году мошенники пытались похитить средства клиентов банка 6,5 млн раз. Наиболее активными по мошенническим звонкам, на которые пришлось 90% всех действий злоумышленников, были февраль, март и апрель прошлого года. Наиболее спокойными – последние 4 месяца года. Сократить мошеннический трафик помогло IT-решение банка, позволившее полностью автоматизировать сбор и передачу данных о попытках мошеннических звонков в Минцифры РФ и операторам связи.Основной методикой борьбы с мошенническими звонками является отслеживание номеров и траффика злоумышленников и блокировка телефонных номеров у операторов связи. До внедренного IT-решения процесс от фиксации звонка до его блокировки оператором связи занимал до 7 дней. Это время требовалось на сбор информации о звонках, ручную обработку и передачу данных в Банк России и Минцифры.Автоматизированная система позволяет перевести этот процесс в онлайн и существенно ускорить блокировку номеров, число новых звонков от злоумышленников с использованием уже скомпрометированного телефонного номера сокращается.«Очевидное снижение трафика мошенников мы наблюдаем к концу года, количество зафиксированных атак в декабре по отношению к январю упало более чем в 3 раза. В том числе благодаря автоматизации фиксации и отслеживания мошеннических звонков, последующей блокировке и идентификации злоумышленников. Мы получили впечатляющие результаты – впервые за 4 года тренд на рост мошеннических атак сломлен, мы видим последовательное снижение их активности», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.«В 2023 году объём поступающих в Минцифры сведений о мошеннических звонках в целом снизился. В сравнении месяц к месяцу с предыдущим годом уменьшение количества звонков не наблюдалось только в марте. Например, за декабрь зафиксировано снижение на 16,89%. Этого удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию ИТ-организаций, операторов связи и банков, а также оперативному принятию мер контрольно-надзорными и правоохранительными органами», – отметил Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифра России.За последний год мошенники все активнее стали использовать схему с инвестициями: когда людей вовлекают в сомнительные бизнес-схемы, связанные с покупкой криптовалюты, и обещают большую доходность после вложения денег. Для убедительности злоумышленники создают специальные фейковые сайты или приложения якобы для контроля роста инвестиций, создают фейковые графики показывающие прибыль. Чтобы продемонстрировать потенциальному жертве-инвестору «безопасность» вложений, ей могут позволить снять некоторые средства со счета. Злоумышленники могут раскручивать жертву по этой схеме несколько месяцев. Напоминаем, прежде чем приступать к инвестициям, в первую очередь, важно проверить наличие у компании необходимых документов и лицензий.