Минувшей ночью спасатели вызволяли из «домашнего плена» ребёнка, которого удерживал неадекватный...

Минувшей ночью спасатели вызволяли из «домашнего плена» ребёнка, которого удерживал неадекватный отец.Информация об этом случае появилась в официальном телеграм-канале Министерства региональной безопасности Владимирской области.Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области (старший — Сергей Гусаров) оказали помощь сотрудникам полиции.Сообщается, что необходимо было как можно скорее открыть дверь.«Судя по предварительной информации, отец, находившийся в неадекватном состоянии, заперся с ребёнком в квартире. Дверь вскрыли, полицейские задержали мужчину...» - сообщали спасатели в своём телеграм-канале.На кадрах зафиксировано, как горе-отца уводят полицейские. К счастью, ребенок не пострадал.Фото: https://t.me/depbez33/1160