На Владимирскую область надвигается теплый атмосферный фронт североатлантического...

На Владимирскую область надвигается теплый атмосферный фронт североатлантического циклона.Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют 30 января во Владимире (и по области) преимущественно — без осадков, -2°C днём. Ночью температура опустится до -7°C.Ожидается гололед, местами — туман. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, ветер — северо-западный, до 3 метров в секунду.31 января и 1 февраля под влиянием теплого атмосферного фронта североатлантического циклона во Владимирской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь).Преобладающая температура воздуха 31 января ночью -8…-1°, а днем -5… +2°.1 февраля температура повысится на 2-3°, предупреждают синоптики.Народный прогноз погоды на 30 января:«Оттепель на Антона-перезимника — к ранней весне»;«Солнце в полдень вышло — к ранней весне; снег идёт — к поздней»;«Теплая погода 30 января — к скорым (и крепким) морозам».Фото: freepik.com