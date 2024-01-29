Александр Авдеев представил Антона Блинова в качестве начальника государственно-правового управления администрации губернатора сегодня в Белом доме. Свои обязанности он начал исполнять с

Александр Авдеев представил Антона Блинова в качестве начальника государственно-правового управления администрации губернатора сегодня в Белом доме. Свои обязанности он начал исполнять с сегодняшнего дня, 29 января. Ранее Антон Блинов работал прокурором Юрьев-Польского района. На своей новой должности он будет заниматься правовой экспертизой проектов закона, указов и распоряжений губернатора, также будет следить за проектами договоров по