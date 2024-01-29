Обаятельная собачка Тина из владимирского приюта ждет новых хозяев И в завершении выпуска наша...

Обаятельная собачка Тина из владимирского приюта ждет новых хозяевИ в завершении выпуска наша традиционная рубрика "Хочу домой". На этот раз знакомим вас с обаятельной собачкой Тиной.Эту ласковую девчонку подкинули прямо к воротам приюта "Ковчег-33". Но несмотря на это, Тина продолжает верить людям и надеется, что новый хозяин ее не предаст.Собачке 9 месяцев. Дружелюбная, послушная, нежная.Чтобы подарить ей новую семью, звоните по номеру, указанному на экране.Телефон волонтера: +7-904-596-82-77 - Анна