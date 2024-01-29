В 2024-м – в год своего тысячелетия – город планировали вывести на новый уровень развития, сохранив для местных комфортную среду проживания.

В 2024-м – в год своего тысячелетия – город планировали вывести на новый уровень развития, сохранив для местных комфортную среду проживания. Получилось или нет, жители решат сами.На улице не оставятВ части благоустройства Суздаля работу провели немалую: модернизировали систему ЖКХ, отремонтировали социальные объекты, в том числе больницы, поликлиники, общеобразовательные и спортивные школы. И ещё серьёзно задумались о том, чтобы увеличить гостиничный фонд. Задача оказалось не из простых, ведь чтобы запустить отель, нужно минимум два-три года. Выход нашли – ставку сделали на кемпинги и глэмпинги.За последние два года за счёт федеральных средств в области, в том числе и в Суздале, уже построили и ещё строят более 200 глэмпингов. В ближайшие полтора года власти хотят плюсом возвести столько же.Фестиваль переехалПрограмму в юбилейный год обещают обширную. Туристам будет на что посмотреть. Например, уже в марте – с 20-го по 25-е число – пройдёт анимационный фестиваль «Суздальфест». В апреле состоится Кубок мира по бильярдному спорту «Классик».Но всё же основная часть придётся на лето. График мероприятий настолько плотный, что некоторые из них пришлось перенести на другую территорию. Например, фестиваль уличных театров в этом году переедет в Муром.– Мы увидели, что ряд активностей перенасыщают Суздаль. Всё-таки хочется, чтобы и другие города получили своих гостей. Тем более что этот год объявлен Годом семьи, и где, как не в Муроме, проводить такие фестивали, тем более что там также работает театр. Скажу честно, что для нас это эксперимент. Посмотрим, как он пройдёт, – отметили в министерстве культуры Владимирской области.Вместо него в городе-юби­ля­ре соберут руководителей музеев со всей страны. Также планируют провести конгресс национальных театров, а центр классической музыки и музыкальный колледж готовят большой оперный проект.В главном культурном министерстве надеются, что Суздаль станет точкой притяжения не только фестивалей. Вдоль всего города протекает красивейшая река Каменка, возле которой можно создать еженедельные активности. Правда, какие – пока не конкретизируют.Мнение экспертаМинистр культуры Владимирской области Ольга Дёмина:– Подводим итоги новогодних праздников: топовым событием стал проект «Суздаль –новогодняя столица России». Несколько площадок работало почти две недели. Особо гости запомнили шоу Ирины Слуцкой, которая смогла на льду раскрыть историю города. Настоящую сказку зрителям подарил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Световое представление пользовалось большой популярностью. Надеюсь, что эту инициативу продолжат.КстатиВ этом году власти региона хотят вплотную заняться новым для области направлением – развитием водного туризма. Планируем поддержать программу по созданию хаус-ботов – плавучих домов с автономными системами жизнеобеспечения для круглогодичного проживания. Появятся комфортные площадки для автотуристов. Одна из них площадью 114 га откроется близ Суздаля. Она рассчитана более чем на 1000 гостей и станет местом проведения крупного автотуристичекого фестиваля «Абунафест».