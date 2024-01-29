В Гусь-Хрустальном инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора по Владимирской области в сфере транспорта провели рейд.

В Гусь-Хрустальном инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора по Владимирской области в сфере транспорта провели рейд. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Мероприятие было направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок. Специалисты проверили свыше 30 транспортных средств, в том числе 15 автобусов. «Выявлено восемь нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны водителей, из которых два были допущены водителями автобусов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.С водителями провели профилактические беседы, а на нарушителей составили административные протоколы.