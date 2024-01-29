Преподаватель уголовных дисциплин ВлГУ Микаэль Ахмедов рассказал о своей мастерской Народный...

Преподаватель уголовных дисциплин ВлГУ Микаэль Ахмедов рассказал о своей мастерской "Народный стиль"Самая крупная коллекция народных костюмов в нашем регионе. Преподаватель уголовных дисциплин ВлГУ Микаэль Ахмедов объездил уже несколько десятков регионов. И теперь показывает ее детям из сельских школ нашей, Владимирской области.В этом году его мастерская "Народный стиль" вошла в топ-лучших проектов России.О чем мечтает Микаэль? Он рассказал в студии "Вестей".