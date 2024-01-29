Прокурор области назвал ситуацию в сфере пассажирских перевозок во Владимире «коллапсом». Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам прошедшего 2023 года. Среди обсуждаемых тем оказался

Прокурор области назвал ситуацию в сфере пассажирских перевозок во Владимире «коллапсом». Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам прошедшего 2023 года. Среди обсуждаемых тем оказался и общественный транспорт. По оценке главы регионального надзорного ведомства, несмотря на закупленную технику, ситуация с городским транспортом лучше не стала. Иван Грибов, прокурор области У меня и работники опаздывали на работу