Прокурор Владимирской области Иван Грибов назвал транспортную ситуацию в регионе...

Прокурор Владимирской области Иван Грибов назвал "транспортную ситуацию" в регионе "бардаком"Вопросы уборки - мусора и снега - стали центральными на пресс-конференции прокурора региона Ивана Грибова.По обеим темам в прокуратуре фиксируют вал обращений. Причем именно в областном центре. Иван Грибов назвал январь месяцем "буйным во всех смыслах". С начала сезона прокуратура мониторит ситуацию почти в каждом населенном пункте. И только за некачественную уборку снега сотрудники прокуратуры выписали больше 150 штрафов коммунальщикам. Недоработку Иван Грибов называет системной.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Всё как в том анекдоте про пожарных. Всё бы хорошо. Но когда пожар - хоть увольняйся. Тоже самое у нас с этими уборщиками снега. Казалось бы, регион Владимиру выделил 23 единицы дополнительной техники, должна была работа улучшиться. Но что-то списали. Всё же работа неудовлетворительная. Мы видим, что тротуары даже в центре - не чистятся."Бардаком" Грибов назвал и ситуацию на рынке пассажирских перевозок, добавив, что даже его сотрудники опаздывали на работу из-за транспортного коллапса. Нарушение интервалов движения, оборудование тревожными кнопками и доступность для маломобильных граждан - три вида нарушений, которые выявляли у перевозчиков. Все привлечены к ответственности. Также Иван Грибов затронул вопрос с обеспечением жильем дольщиков жилкомплексов на Верхней Дуброве.Прокурор отметил, что сегодня уже есть понимание, как будет решаться эта проблема.