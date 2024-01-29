Рифат Сабитов: «Мы должны противостоять пропаганде разрушительной идеологии нигилизма, отрицающей...

Рифат Сабитов: «Мы должны противостоять пропаганде разрушительной идеологии нигилизма, отрицающей ценности материнства...»В рамках XXXII Рождественских международных образовательных чтений Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства провела концерт-воззвание «ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ».В концерте (в Москве) приняли участие 1500 представителей семей из более чем 50 регионов России, поддерживающих инициативы Церкви в области демографии, ограничения абортов и поддержки семьи.Заместитель Генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, в качестве почетного гостя принявший участие в мероприятии, награжден Благодарностью за поддержку инициатив Русской Православной Церкви, активную позицию в деле защиты жизни ребенка до рождения, силу духа и гражданское мужество в укреплении традиционных семейных ценностей.«Сохранение и популяризация идей большой, крепкой семьи как необходимого элемента здорового общества и сильного государства сегодня — первоочередная задачи всех общественных структур и СМИ, мы должны активно противостоять антигуманистической пропаганде разрушительной идеологии нигилизма, отрицающей ценности материнства, детства, а значит — и будущего нашей страны», — отметил Рифат Сабитов.По информации ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/191405Фото: Алексей Ловен