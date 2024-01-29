С 29 января 2024 года начинается прием заявлений для голосования на выборах Президента России по...

С 29 января 2024 года начинается прием заявлений для голосования на выборах Президента России по месту нахожденияС сегодняшнего дня в регионе начинается прием заявлений для голосования на выборах Президента России по месту нахождения.Механизм "мобильный избиратель" позволяет отдать свой голос в любой точке нашей страны вне зависимости от регистрации.Подать заявление можно с 29 января по 11 марта, обратившись в любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ, либо заполнив указанное заявление на Госуслугах.Напомним, главные выборы страны пройдут весной - в течение трех дней. С 15 по 17 марта.