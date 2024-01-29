Смотрите Вести в 14.30: владимирцы отдали мошенникам больше миллиарда рублей Кредит доверия -...

Смотрите "Вести" в 14.30: владимирцы отдали мошенникам больше миллиарда рублейКредит доверия- Владимирцы отдали мошенникам больше миллиарда рублей. Аферисты взяли в работу новые способы развода. Как не попасться на их удочку?Общее дело- Тестирование дронов, начальная военная подготовка и отправка гуманитарных грузов. Какую еще помощь нашим бойцам оказывает центр "Рокот-33"?Книга-33- И "Язык Победы", "Крупная форма" и "Мстерский ковчег". В областной столице назвали победителей конкурса "Владимирская книга года".