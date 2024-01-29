В 2023 году в Москве открыли 33 детских сада.

В 2023 году в Москве открыли 33 детских сада.С 2011 года в столице построено более 400 детских садов. Об этом в своем написал мэр города Сергей Собянин.В прошлом году открыто 33 новых дошкольных учреждения. Четыре из них расположены в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском."Во всех детсадах — современный дизайн, уютные групповые комнаты, удобная мебель, пространства для игр, занятий музыкой и спортом", – написал Собянин.Мэр обратил внимание, что во всех новых детсадах есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе. Площадки на улице строятся так, чтобы воспитатели видели каждого ребенка.В текущем учебном году в детские сады пошли 367 тысяч малышей. Город обеспечил местами всех ребят в возрасте до семи лет, которых родители хотели отдать в дошкольные группы.В Москве строят не только новые образовательные учреждения, но и реконструируют существующие. В этом году заработает программа модернизации школ. В нее включили более 900 объектов. Планируется ежегодно ремонтировать минимум 100 зданий.Активное участие в развитии образовательной инфраструктуры принимает бизнес. В 2023 году Москва согласовала с инвесторами договоры участия, согласно которым они построят 78 школ, детских садов и поликлиник.