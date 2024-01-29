Сотрудники владимирской госавтоинспекции провели акцию Засветись Сотрудники владимирской...

Сотрудники владимирской госавтоинспекции провели акцию "Засветись"Сотрудники владимирской госавтоинспекции провели акцию "Засветись" - у пешеходного перехода на оживленном участке дороги. Главная цель - профилактика ДЕТСКОГО дорожно-транспортного травматизма.Ребятам напомнили правила поведения на зебре, раздали памятки и значки-фликеры. То есть имеющие светоотражающий элемент.По статистике, например, только 19 января в нашем регионе на пешеходных переходах пострадали двое детей, оба ребенка пересекали нерегулируемые зебры в темное время суток.Светоотражающих элементов на их одежде не было.