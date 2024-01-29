Студенты-инженеры из Владимирского госуниверситета подготовили ценные инструменты бойцам в зону...

Студенты-инженеры из Владимирского госуниверситета подготовили "ценные инструменты" бойцам в зону СВО"Народный фронт" Владимирской области передаст нашим бойцам еще 500 саперных крюков-кошек.Их подготовили студенты-инженеры из Владимирского госуниверситета.Команда Инжинирингового центра ВлГУ уже отправила в зону СВО более 6 000 таких инструментов. Они создаются на производстве в несколько этапов. Среди основных - резка, сборка, маркировка.На каждую нанесена лазерная гравировка с мотивирующими фразами для наших бойцов. Новые изделия отправят на передовую в конце месяца вместе с большим гуманитарным грузом.- Наши парни защищают нас на фронте и мне бы хотелось им как-то помочь. Здесь я могу сделать это - так же как и другие студенты ВлГУ.