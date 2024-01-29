Мужской хор суздальского Спасо-Евфимиева монастыря репетирует перед выходом в студию Первого канала. Известная песня «Зима» – музыкальный подарок зрителям. Коллектив принял участие в

Мужской хор суздальского Спасо-Евфимиева монастыря репетирует перед выходом в студию Первого канала. Известная песня «Зима» – музыкальный подарок зрителям. Коллектив принял участие в телеигре «Кто хочет стать миллионером». Передачу записали еще перед Новым годом, а в эфир она вышла 20 января. Хор приступил к викторине в полном составе из 5 человек. Видимо, в качестве исключения.