Подмосковные ветераны, участвовавшие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и пережившие блокаду, награждены почетными знаками В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Подмосковные ветераны, участвовавшие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и пережившие блокаду, награждены почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.При этом ветераны также получили региональную выплату в размере 3 тысячи рублей и федеральную – в размере 50 тысяч рублей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Отмечается, что самым старшим блокадником Подмосковья является Ксения Обухович из Королева – в этом году женщине исполнилось 105 лет.Стоит добавить, что с декабря прошлого года пережившим блокаду Ленинграда людям предоставляется бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Они также имеют бесплатную возможность взять с собой сопровождающего.