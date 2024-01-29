Ковровчане поделились видеозаписью в соцсетях. На кадрах видно, как несколько пассажиров выталкивают городской автобус из снежной каши. Транспорт забуксовал на нечищеной дороге, и чтобы

Ковровчане поделились видеозаписью в соцсетях. На кадрах видно, как несколько пассажиров выталкивают городской автобус из снежной каши. Транспорт забуксовал на нечищеной дороге, и чтобы поехать его пришлось вытаскивать общими усилиями. Как пишут люди в комментариях, это, увы не редкий случай. Владимир Бывало и троллейбусы таскали. Впрочем, к ситуации некоторые комментаторы отнеслись с пониманием, а в