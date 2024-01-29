Новым тренером “Торпедо – Владимир” стал Денис Евсиков. Об этом сообщили на сайте футбольного клуба. С сайта ФК “Торпедо-Владимир” Новым главным тренером команды футбольного

Новым тренером “Торпедо – Владимир” стал Денис Евсиков. Об этом сообщили на сайте футбольного клуба. С сайта ФК “Торпедо-Владимир” Новым главным тренером команды футбольного клуба «Торпедо-Владимир» назначен Денис Сергеевич Евсиков. Мы поздравляем наставника с подписанием контракта и желаем успешной работы на этом посту! Денис Евсиков сменил и.о. главного тренера Сергея Дубровина, который, в свою очередь, занял