Жителя Александрова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Александрова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В сентябре прошлого года гражданин купил машину «Шевроле Ланос» и решил отметить покупку. Он выпил и сел за руль новенького авто, однако был остановлен полицейскими. Примечательно, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде.Суд назначил жителю Александрова 240 часов обязательных работ и на 2,5 года лишил водительских прав. А «Шевроле Ланос» забрали в пользу государства.