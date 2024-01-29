Посиделки с друзьями закончились для 40-летнего жителя Юрьев-Польского смертью. Как сообщает наш источник, преступление произошло в минувшие выходные в доме №33 на улице Пушкина. Вечером в

Посиделки с друзьями закончились для 40-летнего жителя Юрьев-Польского смертью. Как сообщает наш источник, преступление произошло в минувшие выходные в доме №33 на улице Пушкина. Вечером в субботу мужчина распивал спиртное с приятелями. А уже с утра мать обнаружила сына мертвым в луже крови. Как рассказывают местные жители, потерпевший жил один, но к нему периодически заходила