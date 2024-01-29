Ученики Владимирской Школы креативных индустрий победили в фестивале научно-технической анимации...

Ученики Владимирской Школы креативных индустрий победили в фестивале научно-технической анимации «МультПром».В Нижнем Новгороде состоялся первый фестиваль научно-технической анимации “Мультпром". В нем приняли участие молодые и юные таланты из более чем 30 регионов России.Молодым инженерам и аниматорам вручили гранты на общую сумму более 2,5 млн рублей, сообщили в ТАСС. В их числе - юные владимирцы!Мультфильм «Автомобиль» про муромских машиностроителей занял 1 место в категории «МультПром. Старт» и получил грантовую премию - 150 тысяч рублей.По сюжету мальчик и девочка стоят на остановке и ждут автобус. Транспорт долго не едет, в это время рядом появляется Вовочка. Мальчик начинает рассказывать о производстве в Муроме, где создают детали для автобусов и машин.В Правительстве Владимирской области уточняют, что работа владимирских школьников входит в комплексный кросс-образовательный проект «Учись33», который направлен на знакомство детей с предприятиями нашего региона через анимацию.Видео: https://mmzgroup.ru/sobytie/murommashzavod-v-multfilme/