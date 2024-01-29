В Александрове водитель так «отметил» покупку автомобиля, что лишился его в доход государства. Как...

В Александрове водитель так «отметил» покупку автомобиля, что лишился его в доход государства.Как стало известно, 1 сентября 2023 года осужденный, ранее привлечённый к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения, купил автомобиль «Шевроле Ланос».Решив отметить покупку, ночью 5 сентября 2023 года мужчина сел за руль в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Александровскому району.«Показания алкотектора в 4 раза превысили допустимую норму концентрации этилового спирта на один литр выдыхаемого водителем воздуха...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на 240 часов (с лишением права управлять транспортными средствами на срок два с половиной года).Принадлежащий осуждённому автомобиль «Шевроле Ланос» был конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com