В Гусь-Хрустальном оперуполномоченные полиции задержали подозреваемого, причастного к...
В Гусь-Хрустальном оперуполномоченные полиции задержали подозреваемого, причастного к распространению наркотиков.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, накануне сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали на территории города 34-летнего местного жителя.
При себе у мужчины хранились два обмотанных изолентой свертка с кристаллическим порошком.
Оперативники установили все места организованных задержанным тайников-закладок.
Из 23 тайников сотрудники полиции изъяли свертки с веществом, схожим с тем, что хранил при себе мужчина.
Специалистами ЭКЦ УМВД России по Владимирской области было проведено исследование изъятого вещества и дано заключение, что в свертках находился синтетический наркотик метилэфедрон общей массой более 24 граммов, что является крупным размером.
В настоящее время следственным отделом СУ СК по Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам «покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Известно, что подозреваемого заключили под стражу.
Фото: freepik.com