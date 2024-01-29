В Гусь-Хрустальном оперуполномоченные полиции задержали подозреваемого, причастного к...

В Гусь-Хрустальном оперуполномоченные полиции задержали подозреваемого, причастного к распространению наркотиков.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, накануне сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали на территории города 34-летнего местного жителя.При себе у мужчины хранились два обмотанных изолентой свертка с кристаллическим порошком.Оперативники установили все места организованных задержанным тайников-закладок.Из 23 тайников сотрудники полиции изъяли свертки с веществом, схожим с тем, что хранил при себе мужчина.Специалистами ЭКЦ УМВД России по Владимирской области было проведено исследование изъятого вещества и дано заключение, что в свертках находился синтетический наркотик метилэфедрон общей массой более 24 граммов, что является крупным размером.В настоящее время следственным отделом СУ СК по Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам «покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».Известно, что подозреваемого заключили под стражу.Фото: freepik.com