34-летнего местного жителя задержали на территории районного центра. Мужчина успел разложить по тайникам большую часть закладок, поэтому при себе у него обнаружили только 2 свертка с

34-летнего местного жителя задержали на территории районного центра. Мужчина успел разложить по тайникам большую часть закладок, поэтому при себе у него обнаружили только 2 свертка с кристаллическим порошком. Как сообщили в УМВД, оперативникам удалось выяснить места, куда задержанный спрятал наркотики. Из 23 тайников полицейские изъяли свертки с веществом, похожим то, что хранил при себе фигурант.