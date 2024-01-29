В Гусь-Хрустальном управляющая компания проигнорировала требования прокуратуры, решив не показывать...

В Гусь-Хрустальном управляющая компания проигнорировала требования прокуратуры, решив не показывать протечки и «разрушение» дома.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области, администрации Гусь-Хрустального, а также специализированной организации проводилась проверка исполнения законодательства при содержании общего имущества в многоквартирном доме № 3 «А» на улице Владимирской.«О дате и времени проведения проверки управляющая организация - ООО «РТЭК» уведомлена надлежащим образом, однако доступ к общему имуществу проверяющим не обеспечен, в связи с чем прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ («умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий»), виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В процессе проверки были зафиксированы факты ненадлежащего содержания общедомового имущества.Так, например, при осмотре квартир, расположенных на пятом этаже дома, на стенах и потолке были обнаружены влажные следы проникновения атмосферных осадков, в одной из квартир натяжной потолок оказался деформирован от скопления воды.«На лестничных клетках подъездов № 2 и № 4 зафиксированы локальные повреждения отделочного слоя стен и потолка, кирпичная кладка нежилого помещения, пристроенного со стороны подъездов многоквартирного дома, имеет следы разрушения, отмостка дома повреждена...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении («нарушении… правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений»), руководителю организации внесено представление.Уточняется, что в данный момент восстановление нарушенных прав жильцов дома находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik.com