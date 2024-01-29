За минувшие выходные в регионе произошло 126 ДТП с материальным ущербом для водителей. Одно из них случилось в Муроме 27 января. В аварии пострадала 39-летняя женщина. На улице Куликова около 14

За минувшие выходные в регионе произошло 126 ДТП с материальным ущербом для водителей. Одно из них случилось в Муроме 27 января. В аварии пострадала 39-летняя женщина. На улице Куликова около 14 часов столкнулись автомобили «Шевроле» и «Фольксваген». Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель автомобиля Шевроле 1975 года рождения при выполнении маневра поворота налево