В областной научной библиотеке назвали Владимирскую книгу года В конкурсе участвовали более...

В областной научной библиотеке назвали "Владимирскую книгу года"В конкурсе участвовали более сотни изданий.Диплом победителя в специальной номинации - за коллективный сборник стихов о войне "Язык победы" - получил руководитель проекта, поэт Юрий Павлов. Глава регионального отделения союза российских писателей Дмитрий Кантов представил номинацию "Литература по истории религии".Диплома удостоена монография Василия Красильщикова. Диплом в номинации детская литература получил известный меценат Евгений Федоров. "Мстерский ковчег" Михаила Бирюкова признан лучшей книгой по искусству.В этой номинации отмечен и альбом художников французовского пленэра "Под куполом небес".Среди поэтических сборников диплом первой степени за сборник стихов "Крупная форма" вручили Андрею Филинову. В жюри отмечают, уровень участников конкурса растет, выбор был непростым.Татьяна Брагина, директор областной научной библиотеки, заместитель председателя конкурсной комиссии:- Много спорим, сходимся во мнениях и не сходимся - сложно всегда определить победителя, но приходим к какому-то консенсусу - всегда победители есть.