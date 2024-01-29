В областной научной библиотеке назвали Владимирскую книгу года
В конкурсе участвовали более...
В областной научной библиотеке назвали "Владимирскую книгу года"
В конкурсе участвовали более сотни изданий.
Диплом победителя в специальной номинации - за коллективный сборник стихов о войне "Язык победы" - получил руководитель проекта, поэт Юрий Павлов. Глава регионального отделения союза российских писателей Дмитрий Кантов представил номинацию "Литература по истории религии".
Диплома удостоена монография Василия Красильщикова. Диплом в номинации детская литература получил известный меценат Евгений Федоров. "Мстерский ковчег" Михаила Бирюкова признан лучшей книгой по искусству.
В этой номинации отмечен и альбом художников французовского пленэра "Под куполом небес".
Среди поэтических сборников диплом первой степени за сборник стихов "Крупная форма" вручили Андрею Филинову. В жюри отмечают, уровень участников конкурса растет, выбор был непростым.
Татьяна Брагина, директор областной научной библиотеки, заместитель председателя конкурсной комиссии:
- Много спорим, сходимся во мнениях и не сходимся - сложно всегда определить победителя, но приходим к какому-то консенсусу - всегда победители есть.