На фестивале «Сделано в России» владимирская компания “Аби” представила замороженные пирожки “Чебупай”. Международная ярмарка открылась в китайской провинции Ляонин 27 января.

На фестивале «Сделано в России» владимирская компания “Аби” представила замороженные пирожки “Чебупай”. Международная ярмарка открылась в китайской провинции Ляонин 27 января. Всего на фестивале представлено около 1,5 тысяч отечественных товаров, в том числе различные продукты питания: сладости, напитки, молочные изделия, морепродукты и другое. В пилотном проекте ярмарки участие принимают 130 компаний из 30 регионов России.