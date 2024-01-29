Пес случайно зафиксировался между прутьями в калитке забора на улице Белоконской. Инцидент произошел минувшей ночью с 28 на 29 января. Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной

Пес случайно зафиксировался между прутьями в калитке забора на улице Белоконской. Инцидент произошел минувшей ночью с 28 на 29 января. Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы области не оставили животное без помощи. Застрявшего пса они вызволили с помощью гидравлического инструмента – аккуратно разжали прутья калитки. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/sgo33