Врачи из Владимира приехали в Докучаевск, чтобы помочь своим коллегам.

Врачи из Владимира приехали в Докучаевск, чтобы помочь своим коллегам. Об этом 29 января рассказала регионального правительства.Среди наших земляков врач-хирург Дмитрий Смирнов. Отмечается, что это не первый его визит в Докучаевск. Первый раз подшефный город владимирский доктор посетил летом 2022 года.«Геройства я в этом не вижу. Считаю, что герои — это те, кто оказывает помощь, например, в Донецке. Я также считаю героями всех местных жителей», - приводит пресс-служба правительства Владимирской области слова Дмитрия Смирнова.