Отец ведет машину. Сынишка на заднем сиденье ест яблоко.
- Папа, а почему яблоко темеет, когда откусишь?
- Понимаешь, сынок,в нашей атмосфере содержится свободный активный кослород. В то же время яблоко, как и другие продукты, содержит в себе кальций, магний, и что особенно важно - железо. Железо вступает в реакцию со свободным кислородом. В результате получается оксид железа (феррум два о три), который имеет характерный бурый цвет.
Пауза минуты две.
- Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?
еще анекдот!