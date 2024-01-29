Частный перевозчик, который обслуживает маршрут 18с, покидает рынок с 1 февраля. ООО «ПОАТиС» вынужден расторгнуть контракт с администрацией – эту информацию в телефонном разговоре «Шестому

Частный перевозчик, который обслуживает маршрут 18с, покидает рынок с 1 февраля. ООО «ПОАТиС» вынужден расторгнуть контракт с администрацией – эту информацию в телефонном разговоре «Шестому каналу» подтвердил бизнесмен Александр Тимофеев, который и является владельцем компании. Теперь автобус 18с временно возьмёт на себя «Владимирпассажиртранс». После проведения конкурса маршрут перейдёт компании, которая победит. Как удалось узнать у