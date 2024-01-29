Во Владимире главным тренером «Торпедо» стал Денис Евсиков. Как стало известно на сегодняшней...

Во Владимире главным тренером «Торпедо» стал Денис Евсиков.Как стало известно на сегодняшней пресс-конференции, посвященной старту подготовки «Торпедо-Владимир» к новому сезону во Второй лиге «Б», у футбольной команды теперь новый главный тренер - Денис Евсиков.В открытых источниках сообщается, что он является уроженцем Владимира, и у него яркая карьера опытного игрока.Денис Евсиков выступал за московский ЦСКА, «Спартак-Нальчик», «Томь» и другие команды. Становился чемпионом России-2003 в составе «армейцев». А также выступал за сборную России.Свою тренерскую карьеру Денис Евсиков начал в 2015 году в молодежной команде «Строгино». В дальнейшем работал в подмосковных клубах «Коломна», «Долгопрудный» и «Химки-М».Фото: https://vk.com/fctv_official