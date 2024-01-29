Во Владимире молодой человек похищал детские смеси и продавал их на городских рынках.
Как сообщают...
Во Владимире молодой человек похищал детские смеси и продавал их на городских рынках.
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в середине января был задержан 24-летний уроженец Перми, который подозревался в совершении краж на территории Владимира.
Изначально представители двух сетевых магазинов обратились в полицию, сообщив об идентичных кражах: неизвестный молодой человек (как в первом, так и во втором случае) забирал с полок в торговых залах банки с детской смесью.
Спрятав похищенный товар в свою сумку, злоумышленник покидал магазин («мимо кассы»).
Уточняется, что материальный ущерб превысил 10 000 рублей.
Владимирские полицейские установили личность подозреваемого: им оказался уроженец Перми. Оперативники также узнали, что молодой человек покинул Владимирский регион и может находиться в Твери, где, по информации коллег, совершил ряд аналогичных преступлений.
Во взаимодействии с сотрудниками полиции из Тверской области фигурант был всё же задержан.
Молодой человек дал признательные показания. Похищенную детскую смесь, по его словам, он продавал на городских рынках.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам «кражи». И подозреваемого заключили под стражу.
Фото: freepik.com