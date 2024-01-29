Во Владимире молодой человек похищал детские смеси и продавал их на городских рынках. Как сообщают...

Во Владимире молодой человек похищал детские смеси и продавал их на городских рынках.Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в середине января был задержан 24-летний уроженец Перми, который подозревался в совершении краж на территории Владимира.Изначально представители двух сетевых магазинов обратились в полицию, сообщив об идентичных кражах: неизвестный молодой человек (как в первом, так и во втором случае) забирал с полок в торговых залах банки с детской смесью.Спрятав похищенный товар в свою сумку, злоумышленник покидал магазин («мимо кассы»).Уточняется, что материальный ущерб превысил 10 000 рублей.Владимирские полицейские установили личность подозреваемого: им оказался уроженец Перми. Оперативники также узнали, что молодой человек покинул Владимирский регион и может находиться в Твери, где, по информации коллег, совершил ряд аналогичных преступлений.Во взаимодействии с сотрудниками полиции из Тверской области фигурант был всё же задержан.Молодой человек дал признательные показания. Похищенную детскую смесь, по его словам, он продавал на городских рынках.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам «кражи». И подозреваемого заключили под стражу.Фото: freepik.com