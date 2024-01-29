В пятницу, 26 января, в столице 33-го региона стартовал XXXII городской конкурс «Педагог года».

В пятницу, 26 января, в столице 33-го региона стартовал XXXII городской конкурс «Педагог года». Об этом рассказала городской администрации.Церемония открытия прошла в конференц-зале муниципального «Патриаршего сада».В нынешнем году в конкурсе учувствуют 43 владимирских педагога. Судейской комиссии предстоит выбрать лучших представителей дошкольного, общего и дополнительного образования, а также назвать победителей в 6 тематических номинациях.