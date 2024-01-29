На текущей неделе во Владимирской области снова потеплеет.

На текущей неделе во Владимирской области снова потеплеет. Такой прогноз сделали синоптики.Так, в понедельник дневная температура в столице 33-го региона будет держаться в районе -3 градусов Цельсия. А уже во вторник во Владимире потеплеет до +2 градусов. Прогнозируется снег с дождём. Самым холодным днём на неделе будет суббота: ртутные столбики опустятся до -4 градусов.«Желаем, чтобы ваше настроение было всегда хорошим вне зависимости от погоды», - обращается к землякам регионального правительства.