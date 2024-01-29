Во Владимире спасатели помогли собаке, которая застряла в заборе. Об этой позитивной истории...

Во Владимире спасатели помогли собаке, которая застряла в заборе.Об этой позитивной истории рассказали спасатели в официальном телеграм-канале Министерства региональной безопасности Владимирской области.Неравнодушие спасает жизни! И не только человеческие, но и собачьи.Специалисты первой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области (старший — Сергей Гусаров) минувшей ночью помогли собаке, застрявшей в калитке забора на улице Белоконской.Пёс был вызволен с помощью ручного гидравлического инструмента.Уточняется, что спасатели аккуратно разжали прутья забора.Фото: телеграм-канал Министерства региональной безопасности Владимирской области