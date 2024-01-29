Спасатели вызволили ребенка из квартиры с неадекватным отцом. Произошло всё в воскресный вечер – 28 января. Тревожную службу вызвали на помощь сотрудникам полиции – нужно было срочно

Спасатели вызволили ребенка из квартиры с неадекватным отцом. Произошло всё в воскресный вечер – 28 января. Тревожную службу вызвали на помощь сотрудникам полиции – нужно было срочно открыть дверь одной из квартир в многоэтажке. Там находился отец, видимо, напившийся настолько, что стал опасен для своего малолетнего ребенка. Как нам уточнили в аварийно-спасательной службе, инцидент случился