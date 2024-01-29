В 33-м регионе объявлен конкурс сельских старост «Важные дела Владимирской деревни».

В 33-м регионе объявлен конкурс сельских старост «Важные дела Владимирской деревни». Об этом 29 января в своём сообщил губернатор Александр Авдеев.Мероприятие проводится в целях выявления и поддержки наиболее активных старост, которые трудятся на благо малой родины и всех жителей. «Ведь именно на таких подвижниках веками держится Владимирская земля и вся Россия», - подчеркнул Александр Авдеев.Призёры конкурса получат внушительные денежные премии. Так, приз победителю составит 50 тыс. рублей. Кроме того, гранты достанутся и муниципальным образованиям лучших владимирских старост.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 февраля 2024 года.