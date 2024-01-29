Во Владимирской области одно из предприятий лес рубит, но не восстанавливает Как стало известно, в...

Во Владимирской области одно из предприятий лес рубит, но не восстанавливаетКак стало известно, в соответствии с договором в аренду ООО «Суздальская охота» был предоставлен лесной участок, расположенный на территории Новкинского и Вахрамеевского лесничеств (ГКУ ВО «Камешковское лесничество»).Действующим лесным законодательством РФ предусмотрено, что вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, в том числе с использованием саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород и пр.Лесовосстановление происходит путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области:«… Согласно проекту освоения лесов и договору аренды лесного участка арендатору в 2023 году надлежало провести мероприятия по лесовосстановлению – подготовку почвы под лесные культуры будущего года в объеме 41,9 га. Вместе с тем, ООО «Суздальская охота» указанные мероприятия в полном объёме не выполнило, необходимые работы произведены в объеме 25 га...»По результатам проверки - руководителю организации внесено представление с требованием в начале 2024 года устранить допущенные нарушения.В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.27 КоАП РФ («... требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению»).Устранение нарушений находится на контроле природоохранного прокурора.Фото: freepik.com