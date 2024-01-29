На текущей неделе, с 29 января по 3 февраля 2024 года, на автотрассах Владимирской области установят 25 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

На текущей неделе, с 29 января по 3 февраля 2024 года, на автотрассах Владимирской области установят 25 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства 33-го региона.Нарушителей ПДД будут отслеживать на трассах Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга», а также других дорогах во Владимирской области.