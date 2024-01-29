Во Владимирской области в 2024 году законсервируют еще три храма В регионе в этом году...

Во Владимирской области в 2024 году "законсервируют" еще три храмаВ регионе в этом году "законсервируют" еще три храма - в Киржачском, Суздальском и Собинском районах.На эти цели из бюджета области выделено 18 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Мария Волозина.Всего под охраной в области - около 4 тысяч памятников. В ведение инспекции не входят лишь объекты культурного наследия Юнеско, в том числе и Золотые ворота, а также Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Он, как памятник домонгольского периода, стоит на учете Министерства культуры России.Жителей Владимира беспокоит, что к работам на "Золотых" привлекаются неквалифицированные работники, которые могут нанести вред архитектурному наследию. Такая же история с Торговыми рядами в Суздале. А вот они как раз находятся под контролем госинспекции по охране объектов культурного наследия.Мария Волозина, начальник Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.- Мы не имеем права проводить проверку работ на Золотых воротах, потому что это не наши полномочия. Реставраторы, которые проводят реставрационные работы на объекте должны иметь соответствующую аттестацию Министерства культуры. Мы за этим четко следим. Мы понимаем, что организация имеющая лицензию может нанимать подсобных рабочих в том числе.