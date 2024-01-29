Водители устали жаловаться на состояние автомобильных дорог в округе Муром. Именно такие сообщения...

Водители устали жаловаться на состояние автомобильных дорог в округе Муром.Именно такие сообщения можно было совсем недавно наблюдать в социальных сетях и популярных сообществах Мурома. Автовладельцы жаловались на то, что их автомобили в буквальном смысле остаются «без колес».И вот, Муромской городской прокуратурой была проведена проверка состояния дорожной сети муниципального образования округа Муром в зимний период.«Установлено, что на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в результате выпадения осадков, «температурных качелей» и несвоевременного проведения очистки массово образовались снежно-ледяные образования с волнистой поверхностью («стиральной доской»), затрудняющие движение транспортных средств, влекущие повышенный износ ходовых частей автомобиля, а также отрицательно влияющих на безопасность участников дорожного движения...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Такие нарушения выявлены на улицах: Привокзальная, Дзержинского, Куйбышева, Красногвардейская, Московская, Владимирская, Колхозная, Щербакова города Муром, Проезд Куйбышева и пр.Руководителю МБУ округа Муром «Дорожное хозяйство» (ответственного за содержание и уборку автодорог в зимний период), внесено представление.Уточняется, что устранение нарушений находится на контроле Муромского городского прокурора.Фото: freepik.com